Глава секретариата госсовета КНДР Ким Чхан Сон побывал с визитом в Москве

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19 марта глава секретариата госсовета КНДР Ким Чхан Сон прибыл с визитом в Москву, где, скорее всего, встречался с представителями российского руководства. Его возвращение на родину через Китай ожидали 21 марта, однако журналисты так и не дождались его в аэропорту. Учитывая статус Ким Чхан Сона, высказывается предположение, что в ходе визита затрагивался вопрос о посещении России северокорейским лидером Ким Чон Ыном. После завершения северокорейско-американского саммита в Ханое высокопоставленные представители КНДР неоднократно посещали Россию, что и вызвало вышеуказанные предположения. В Кремле, между тем, ранее сообщили, что вопрос обсуждается по дипломатическим каналам.