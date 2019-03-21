Gallup Korea: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина составил 45%

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина вырос на 1% по сравнению с предыдущей неделей, составив 45%. Об этом сообщило 22 марта агентство Gallup Korea, подведя итоги опроса, проведённого с 19 по 21 марта среди тысячи жителей разных регионов страны. Отрицательная оценка деятельности главы государства снизилась на 2%, составив 44%. Положительно оценивается работа президента по таким вопросам как межкорейские отношения, внешняя политика и борьба с коррупцией. Среди недостатков в работе главы государства респонденты отметили неэффективность мер по разрешению экономических и социальных проблем, чрезмерно мягкую политику в отношении Севера, общую неэффективность работы, нерешённость проблемы рабочих мест. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 37%, оппозиционной партии Свободная Корея - 21%, партии Справедливости – 9%, партии Справедливого будущего - 7%, партии Демократии и мира – 1%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.