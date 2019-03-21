Представители РК и США обсудили ситуацию на Корейском полуострове

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Начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ён и бывший руководитель центра корейских программ ЦРУ Эндрю Ким встретились 21 марта в Сеуле. Они обсудили ситуацию на Корейском полуострове после северокорейско-американского саммита в Ханое и стратегию дальнейших действий. В настоящий момент Эндрю Ким считается одним из ведущих специалистов по переговорам по вопросам денуклеаризации. Он является неофициальным консультантом госсекретаря США Майкла Помпео и находится в постоянном контакте со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Бигэном. Ранее, 20 марта, выступая на одном из официальных мероприятий, Эндрю Ким заявил, что причина неудачи саммита в Ханое заключается в разнице понимания денуклеаризации в КНДР и США. Он также отметил наличие большой разницы в позициях Сеула и Вашингтона.