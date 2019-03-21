РК выделит 2,7 млн долларов на контакты разделённых семей

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Правительство РК приняло решение выделить 2 млн 700 тыс. долларов из бюджета фонда межкорейского сотрудничества на приобретение оборудования, необходимого для проведения встреч разделённых семей Юга и Севера в режиме видеоконференций. Об этом 21 марта сообщили в министерстве по делам воссоединения. Эти средства пойдут на ремонт места организации мероприятия в РК, на приобретение оборудования для Севера, а также на проведение анализа ДНК в рамках сохранения архивов о членах разделённых семей первого поколения.