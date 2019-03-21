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Корея: Юг-Север

РК выделит 2,7 млн долларов на контакты разделённых семей

Write: 2019-03-22 14:18:24Update: 2019-03-22 15:26:56

РК выделит 2,7 млн долларов на контакты разделённых семей

Photo : YONHAP News

Правительство РК приняло решение выделить 2 млн 700 тыс. долларов из бюджета фонда межкорейского сотрудничества на приобретение оборудования, необходимого для проведения встреч разделённых семей Юга и Севера в режиме видеоконференций. Об этом 21 марта сообщили в министерстве по делам воссоединения. Эти средства пойдут на ремонт места организации мероприятия в РК, на приобретение оборудования для Севера, а также на проведение анализа ДНК в рамках сохранения архивов о членах разделённых семей первого поколения.
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