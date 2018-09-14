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22 марта представители КНДР в одностороннем порядке покинули межкорейский пункт связи в северокорейском Кэсоне. Как сообщили в министерстве по делам воссоединения РК, северокорейские сотрудники пункта сослались на соответствующее "указание сверху". По данным министерства, северокорейская сторона не намерена вмешиваться в работу южнокорейских сотрудников пункта связи. Сообщается, что о последующей рабочей процедуре будет сообщено позже. В правительстве выразили сожаление по поводу шагов Севера, выразив надежду на скорейшее восстановление работы межкорейского пункта связи. В связи с действиями Пхеньяна закрытие пункта, начавшего работу в сентябре прошлого года согласно Пханмунжомской декларации от 27 апреля, стало неизбежным. Ожидается, что данное событие окажет влияние на межкорейские отношения.