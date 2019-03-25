Президент США распорядился отменить дополнительные санкции в отношении КНДР

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Президент США Дональд Трамп распорядился отменить дополнительные санкции в отношении КНДР. 22 марта он написал на своей странице в Twitter: «Сегодня министерство финансов объявило, что добавит дополнительные широкомасштабные санкции к тем, которые уже действуют в отношении КНДР. Я распорядился отозвать эти дополнительные санкции!». При этом он не указал, какие именно санкционные меры имеются в виду. Минфин США в тот день не делал никаких заявлений о новых санкциях, а представитель Белого дома Сара Сандерс также не смогла уточнить, о каких ограничительных мерах идёт речь. Таким образом, до конца оставалось неясным, какие именно санкции имел в виду Дональд Трамп. Вскоре выяснилось, что речь шла не о тех мерах, которые были озвучены за день до этого, а о предстоящем расширении санкционного списка, намеченном на эту неделю.