Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина вырос до 47,1%

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Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 18 по 122 марта агентством Realmeter среди 2,5 тыс. человек, рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина составил 47,1%, повысившись на 2,2% по сравнению с предыдущей неделей. Отрицательная оценка снизилась на 2,5% до 47,2%. На прошлой неделе отрицательная оценка работы главы государства на 4,8% превышала положительную. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составил 38,9%, партии Свободная Корея – 31,3%, партии Справедливости 7,6%, партии Справедливое будущее 5,1%, партии Демократии и мира 2,6%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 2% при уровне достоверности 95%.