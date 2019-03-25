Северокорейские СМИ критикуют позицию Сеула по двусторонним отношениям

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Северокорейские СМИ продолжают критику РК. 25 марта пропагандистский сайт «Уриминчжоккири» разместил статью под названием «Не надо надевать на себя кандалы». В ней политику Сеула по продолжению межкорейского сотрудничества в рамках санкций называют безответственным подходом, противоречащим договорённостям, заложенным в межкорейских декларациях. Другое северокорейское пропагандистское издание «Мэари» сообщило, что улучшение межкорейских отношений должно происходить без одобрения внешних сил. Между тем, северокорейские СМИ хранят молчание относительно прекращения совместной работы в межкорейском пункте связи в Кэсоне. Эксперты предполагают, что Пхеньян продолжает давление на Вашингтон, одновременно разрабатывая стратегию дальнейших действий, тщательно следя за реакцией США.