Жители РК разделились по вопросу о снижении возраста участия в выборах

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Жители РК разделились по вопросу о снижении нижнего порога возраста участия в выборах с нынешних 19 до 18 лет. Результаты опроса, проведённого агентством Realmeter, показали, что положительно на этот вопрос смотрят 51,4% респондентов, что на 7,6% меньше, чем в апреле прошлого года. Против высказались 46,2%. Эта отметка выросла на 8%. Больше всего поддерживающих снижение возраста участия в выборах оказалось среди представителей возрастной группы 40-50 лет, жителей Сеула и Кванчжу, а также среди представителей прогрессивных сил. Больше всего противников среди людей в возрасте старше 60 лет, жителей городов Пусана, Ульсана и Тэгу. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 4,4% при уровне достоверности 95%.