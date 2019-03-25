В РК вновь ожидается повышение концентрации микропыли

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В понедельник и вторник в РК ожидается высокий уровень концентрации микропыли, что связано с проникновением пылевых облаков со стороны Китая и других направлений. Как сообщили в министерстве экологии, в понедельник такая ситуация наблюдается в столичном регионе, в провинции Канвондо, Чхунчхон-Пукто и других центральных регионах страны. Во вторник высокая концентрация микропыли будет в столичном регионе, провинции Чхунчхон-Пукто, Чолладо, то есть преимущественно в западных регионах. 26 марта ночью ожидаются осадки. Утренняя температура в Сеуле во вторник составит 6 градусов тепла, а днём поднимется до 17 градусов. По стране утром показатель будет варьироваться от 1 до 9 градусов.