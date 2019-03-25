РК и США продолжают тесные контакты на разных уровнях

Photo : YONHAP News

После северокорейско-американского саммита в Ханое высказываются предположения о появлении признаков перемен в южнокорейско-американских отношениях. Так, если США нацелены на усиление санкционного давления на Север, то в РК высказывается стремление к укреплению межкорейского сотрудничества. Эксперты полагают, что это связано с недостаточными мерами Сеула и Вашингтона по согласованию позиций после саммита в Ханое. Так, 28 февраля президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре попросил президента РК Мун Чжэ Ина «уговорить Север» вернуться к диалогу. Но в администрации президента сообщили, что таким образом Вашингтон призвал Сеул стать посредником между Вашингтоном и Пхеньяном, что создало «неудобства» для американской стороны. Об этом на лекции 13 марта заявил помощник президента РК по вопросам воссоединения, иностранных дел и безопасности Мун Чжон Ин. Он отметил, что посредником в таком вопросе может выступать незаинтересованная сторона, и в США выразили некоторое недовольство заявлением администрации президента РК. В южнокорейском МИД заявили об отсутствии значительных проблем в контактах с США. 25 марта дипломатический источник сообщил, что позиции двух стран не могут совпадать на 100%. Однако стороны без каких-либо проблем ведут диалог на разных уровнях. В МИД не исключают возможности проведения в марте встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран.