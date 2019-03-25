В РК уделят большое внимание применению дронов

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Правительство РК намерено реализовать очередной проект по подготовке трёхсот специалистов по применению дронов в различных сферах, в том числе, в экологии, безопасности и ряде других. Об этом сообщили 25 марта в министерстве сухопутных территорий и транспорта. В прошлом году в ходе аналогичной программы было подготовлено 100 операторов дронов для работы в пожарной службе, в полиции, в морской полиции и для исследований сухопутных территорий. В этом году планируется подготовить специалистов для десяти областей. Всего к 2021 году в различных областях будут введены 4 тыс. дронов.