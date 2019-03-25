В администрации США существуют разногласия по проблемам КНДР

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В администрации президента США Дональда Трампа существуют признаки отсутствия единодушия по проблемам КНДР. Как пишет Washington Post, Дональд Трамп и его администрация разошлись во мнениях о недавнем высказывании Трампа в Twitter. Источник, имеющий отношение к переговорам с КНДР, сообщил, что Дональд Трамп таким образом показал северокорейскому лидеру Ким Чон Ыну желание сохранять отношения сотрудничества. Между тем, советник президента США по национальной безопасности поприветствовал в Twitter санкции минфина против КНДР. Time и Politico пишут, что, несмотря на некоторые разногласия в его администрации, Дональд Трамп по-прежнему надеется договориться с КНДР по денуклеаризации. Однако в правящей Республиканской партии отрицательно настроены в отношении недавнего высказывания Дональда Трампа в Twitter. В частности, отмечается, что Трамп усилил неопределённость в вопросе реализации внешнеполитических мер, создав условия возможности ослабления давления на Север.