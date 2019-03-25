Представители КНДР возобновили работу в межкорейском пункте связи в Кэсоне

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Представители КНДР возобновили в понедельник работу в межкорейском пункте связи в Кэсоне. Как сообщили в министерстве по делам воссоединения РК, к работе приступили 4-5 северокорейских сотрудников пункта связи, которые провели обычную утреннюю встречу со своими южнокорейскими коллегами. Как сообщил один из сотрудников, представители КНДР обещали продолжить работу в обычном режиме, реализуя все межкорейские проекты, которые предусмотрены ранее достигнутыми договорённостями. Между тем, остаётся неясным, удастся ли пункту связи работать в обычном режиме, поскольку северокорейская сторона сократила число своих представителей более чем наполовину. Северокорейская сторона не участвовала в работе пункта в течение трёх дней, после того как 22 марта её представители в одностороннем порядке покинули Кэсон без объяснения причин, сославшись лишь на некое "указание сверху". Пункт связи был открыт в сентябре прошлого года с целью стимулирования межкорейских обменов и снижения напряжённости с помощью постоянных контактов. Соответствующее решение было принято в апреле, в ходе межкорейского саммита в Пханмунчжоме. С начала года в пункте связи состоялись 162 контакта между представителями Юга и Севера.