ООН вывела из-под санкций ещё один проект гуманитарной помощи КНДР

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Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении КНДР объявил о выводе из-под санкций проекта гуманитарной помощи Пхеньяну, осуществляемого христианской гуманитарной организацией Mennonite Central Committee, имеющей офисы в США и Канаде. Об этом сообщили 24 марта в комитете, отметив, что речь идёт о плане отправки на Север гуманитарных грузов, одобренный 14 марта. Срок разрешения – полгода. Таким образом, Mennonite Central Committee сможет отправить в КНДР десять наименований продукции, в том числе фильтры для очистки воды, наборы средств гигиены, различные грузы для детей, медицинские принадлежности, предназначенные для детских больниц в провинциях Канвондо, Пхёнан-Намдо, Хванхэ-Пукто. В организации отметили, что весь груз был приобретён в США или получен в качестве пожертвований. На сайте Комитета СБ ООН по санкциям в отношении КНДР размещена информация об одобрении 21 проекта оказания Северу гуманитарной помощи.