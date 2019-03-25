Количество подписчиков канала BLACKPINK в YouTube превысило 20 млн человек

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Количество подписчиков канала южнокорейской женской ПОП группы BLACKPINK на сервисе YouTube превысило 20 млн человек. В июле прошлого года показатель впервые достиг 10 млн человек. Это была самая высокая отметка среди южнокорейских женских групп. Таким образом, на увеличение количества подписчиков в два раза ушло лишь восемь месяцев. Эту новость осветил также американский музыкальный журнал Billboard. Издание, в частности, отметило, что BLACKPINK установила новый рекорд среди южнокорейских музыкальных групп, поскольку только 20 групп имеют более 20 млн подписчиков.