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Белый дом: Заявление Дональда Трампа не касается последних санкций минфина против судоходных компаний Китая

Write: 2019-03-26 10:20:04Update: 2019-03-26 16:05:18

Белый дом: Заявление Дональда Трампа не касается последних санкций минфина против судоходных компаний Китая

Photo : KBS News

Недавнее заявление президента США Дональда Трампа не касается последних санкций минфина, под которые подпали две китайские судоходные компании, заявили в Белом доме. Отвечая на вопрос журналиста о возможной смене позиции американского правительства по КНДР представитель Белого дома Сара Сандерс заявила в понедельник, что жёсткие санкции продолжаются, а президент имел в виду лишь отсутствие необходимости дополнительных мер давления. Речь идёт о том, что 22 марта Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что он распорядился отменить дополнительные санкции в отношении КНДР. Это вызвало некоторую неразбериху и споры. Советник президента США Келлиэнн Конуэй также заявила, что глава Белого дома имел в виду отмену запланированных санкций, а не тех, что были введены прежде. По её словам, это уже решённый вопрос, по которому не нужны дополнительные обсуждения. 
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