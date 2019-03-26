Президент РК призвал создать следственный орган по коррупционным делам с участием чиновников

Photo : YONHAP News

Народ возмущён скандалами вокруг сокрытия преступлений власть имущих и несостоятельных расследований в их отношении. Это ещё раз подтверждает необходимость скорейшего создания следственного органа по коррупционным делам с участием высокопоставленных чиновников. Такое заявление сделал президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 25 марта на совещании с сотрудниками своей администрации. Ранее, 18 марта, Мун Чжэ Ин ознакомился с докладом министра юстиции Пак Сан Ги и министра административного управления и безопасности Ким Бу Гёма по трём нашумевшим делам, дав указание выяснить истину. Речь идёт о скандале вокруг актрисы Чан Чжа Ён, которая покончила жизнь самоубийством, о деле бывшего заместителя министра юстиции Ким Хак Ый, который был назначен на этот пост, несмотря на причастность к скандалу о сексуальном насилии с участием других высокопоставленных чиновников, а также по недавнему делу о ночном клубе Burning Sun. Помимо этого, президент призвал Национальное собрание как можно скорее рассмотреть законопроекты, касающиеся жизни населения.