Кабинет министров РК утвердил директиву по подготовке бюджета на следующий год

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Кабинет министров РК утвердил на своём заседании во вторник директиву о подготовке проекта бюджета на следующий год и управления фондами. Директива ставит своей целью укрепление базы для создания страны всеобъемлющего процветания, концентрирование инвестиций в активизацию экономики, перераспределение дохода, инновационный рост и стабильность. В вопросе активизации экономики акцент ставится на расширении поддержки создания рабочих мест. Планируется также увеличить инвестиции в развитие социальной сферы в целях повышения качества жизни населения. Власти намерены также реализовать проект сбалансированного развития страны, в рамках которого будет усилена поддержка экспорта, приняты меры по повышению конкурентоспособности главных отраслей экономики и сферы услуг, а также по развитию региональной экономики. Вместе с тем, в правительстве понимают сложность улучшения экономической ситуации в короткие сроки, учитывая неопределённость в сферах экспорта и инвестиций, а также другие факторы. Директива будет передана министерствам до 29 марта. К 31 мая предложения по бюджету должны быть представлены в министерство планирования и финансов.