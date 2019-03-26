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В мире

Mahindra Group подтверждает планы инвестирования в SsangYong

Write: 2019-03-26 10:39:08Update: 2019-03-26 11:01:21

Mahindra Group подтверждает планы инвестирования в SsangYong

Photo : YONHAP News

26 марта глава автомобилестроительного подразделения  индийской корпорации Mahindra Group Паван Гоенка ещё раз подтвердил планы по инвестированию 1 трлн 300 млрд вон или 1 млрд 200 млн долларов в течение трёх-четырёх лет в южнокорейского автопроизводителя SsangYong. Таким образом, он подтвердил заявление председателя индийской корпорации Ананда Махиндра с таким содержанием, озвученное в июле прошлого года во время визита президента РК Мун Чжэ Ина в Индию. По словам Павана Гоенка, в течение семи лет с момента приобретения SsangYong в эту компанию было вложено 1,5 трлн вон или 1 млрд 300 млн долларов. Он указал на планы, помимо разработки автомобилей, вложить средства в расширение производственных мощностей и в другие сферы. 
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