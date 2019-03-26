Делегация российских сенаторов посетила КНДР

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Россия и КНДР продолжают тесные контакты. С 16 по 21 марта в Пхеньяне побывала делегация Совета Федерации (верхней палаты парламента) в связи с 70-летием заключения первого соглашения о культурно-экономическом сотрудничестве между двумя странами. На пресс-конференции по итогам поездки глава делегации, председатель Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко сообщил, что визит был посвящён обсуждению экономических вопросов. В частности, был поднят вопрос о строительстве моста на границе России и КНДР, образовании российско-корейского торгового дома и возможности перехода на рубль в качестве расчётной единицы с Россией. В отношениях между Россией и КНДР есть сферы, которые остаются несанкционными: образование, культура, парламентское сотрудничество, - напомнил Олег Мельниченко. Ранее сообщалось, что на середину апреля намечен визит в КНДР делегации Госдумы России, а северокорейские парламентарии совершат визит в Россию до конца года.