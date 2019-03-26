В РК растёт численность работающих на условиях сдельной оплаты труда

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В РК насчитывается 2 млн 221 тыс. работающих на условиях сдельной оплаты труда, сообщили в Корейском институте труда. Это в четыре раза превышает данные Национального статистического управления. В это число включены 1 млн 600 тыс. работников традиционных специальностей данной категории, а также 550 тыс. человек, которые относятся к новым формам соответствующих работ. Таким образом, на представителей данной категории рабочих приходится 8,2% от общего количества трудоустроенного населения. В этой связи большую актуальность приобрели высказывания о необходимости подготовки законодательной базы для защиты сдельщиков. На этом фоне вызывает интерес, повлияют ли результаты вышеуказанного исследования на ратификацию в РК основных конвенций Международной организации труда (МОТ), которые гарантируют базовые права для всех трудящихся. 28 марта комитет по вопросам труда, экономики и общества намерен провести общее заседание, посвящённое данном вопросу.