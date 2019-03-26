Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль прибыл с визитом в Пхеньян

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Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль прибыл с визитом в КНДР. Как сообщает ЦТАК, он встретился 25 марта с заместителем председателя ЦК ТПК по международным вопросам Ли Су Ёном. Содержание переговоров не раскрываются. Сообщается лишь, что Зигмар Габриэль передал подарок для председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына. Между тем, как сообщила 26 марта американская радиостанция «Свободная Азия», в настоящий момент обсуждается вопрос о визите в КНДР делегации парламента Германии. Конкретные сроки и программа визита пока не определены.