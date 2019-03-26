Северокорейский завод номер 17 продолжает производство твёрдого ракетного топлива

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Северокорейский завод номер 17, на котором производится твёрдое ракетное топливо, продолжает работать, но в течение полугода на объекте не замечено какой-либо особой активности. Об этом сообщили 25 марта в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), ссылаясь на спутниковые снимки. Завод, который находится в районе города Хамхына провинции Хамгён-Пукто, действует, но в указанный период в его работе не замечено особых изменений. Данный завод является одним из самых старых объектов по производству пороха в КНДР. В 2017 году в докладе экспертов ООН говорилось, что на этом заводе были построены объекты, на которых могут производиться твёрдотопливные ракетные двигатели.