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26 марта в Сеуле состоялся южнокорейско-бельгийский саммит. Президент РК Мун Чжэ Ин встретился с королём Бельгии Филиппом, обсудив с ним вопросы укрепления двусторонних дружеских отношений и сотрудничества. Бельгийский король посещает РК впервые за последние 27 лет. Стороны высоко оценили положительное развитие сотрудничества в сферах культуры, образования и политики, а также расширение товарообмена и инвестиций. Двусторонний товарооборот вырос с 3,5 млрд долларов в 2016 году до 4 млрд 700 млн долларов в 2017 году. В настоящий момент Бельгия является 32-м по объёмам торговым партнёром РК. Южная Корея, между тем, занимает 31-ю позицию в списке партнёров Бельгии. Стороны сошлись во мнении о большом потенциале сотрудничества, договорившись укреплять взаимодействие в химической, фармацевтической и логистической сферах, расширяя сотрудничество в новых областях экономики.