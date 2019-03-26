К 2022 году в Сеуле будет высажено 30 млн деревьев

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Мэрия Сеула реализует проект по высадке к 2022 году 30 млн деревьев. С 2014 по 2018 год было высажено 15 млн саженцев. Такого же результата планируется достичь в предстоящие четыре года. При отборе деревьев предпочтение будет отдаваться видам, подходящим под решение проблем экологии, в том числе чрезмерная летняя жара в городах и микропыль. При постройке новых проспектов вдоль дороги планируется сажать деревья в две полосы – к большим подсаживать меньшие по размеру деревья или цветы. Эксперты указывают, что такая структура на 25% эффективнее в сдерживании микропыли, чем традиционная форма посадки деревьев в один ряд. 30 млн деревьев способны сократить объём микропыли, равный годовому выхлопу 64 тыс. дизельных автомобилей, а эффект по снижению температуры воздуха в городе равен работе 24 тыс. кондиционеров в течение пяти часов.