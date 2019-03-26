Чхве Сон Хи: Президент США положительно смотрит на смягчение санкций при условии Snap back

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По словам заместителя министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, в ходе северокорейско-американского саммита в Ханое президент США Дональд Трамп продемонстрировал положительную реакцию на возможность смягчения антисеверокорейских санкций при условии их восстановления в случае, если Север нарушит договорённости по денуклеаризации. Такой подход назвали Snap back. Об этом, по некоторым данным, она сообщила 15 марта представителям иностранных посольств в Пхеньяне. 26 марта агентство Ёхнап представило текст выступления Чхве Сон Хи с вышеуказанным содержанием. По её словам, в Ханое Север сделал Дональду Трампу предложение о смягчении санкций. В ответ глава Белого дома не исключил возможности договориться, если в проект Севера будет включён пункт о восстановлении всех санкций в случае нарушения Пхеньяном договорённостей. Однако, отметила Чхве Сон Хи, госсекретарь США Майкл Помпео и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, руководствуясь чувствами недоверия и враждебности, создавали препятствия в построении конструктивного диалога. Именно поэтому в Ханое не удалось достичь значимых результатов. По данным СМИ, Чхве Сон Хи также положительно отозвалась о Дональде Трампе, отметив, что лидеры двух стран сохраняют хорошие отношения, демонстрируя удивительную совместимость.