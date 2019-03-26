В Улан-Баторе состоялась встреча глав правительств РК и Монголии

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26 марта премьер-министр РК Ли Нак Ён, находящийся с официальным визитом в Монголии, встретился со своим коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом. Он выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних партнёрских отношений, отметив, что в следующем году исполняется 30 лет с момента заключения дипломатических отношений РК и Монголии. Он сказал, что стороны могли бы развивать сотрудничество не только в промышленности, но также в экологии, здравоохранения и по другим направлениям. Ухнаагийн Хурэлсух, в свою очередь, поприветствовал визит Ли Нак Ёна, заявив, что он внесёт вклад в развитие дружбы и всеобъемлющих партнёрских отношений между двумя странами. Монголия является важным партнёром РК в реализации «новой северной политики» Сеула. По состоянию на прошлый год, объём двусторонней торговли составил 330 млн долларов, а поток взаимных посещений 200 тыс. человек. Ли Нак Ён также встретился с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулга и спикером монгольского парламента Гомбожавыном Занданшатаром, обсудив с ним актуальные вопросы двусторонних отношений.