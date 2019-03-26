Для южнокорейских военнослужащих установлен льготный тариф на мобильную связь

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В РК для военнослужащих установлен новый льготный тариф на безлимитную мобильную связь в размере 33 тыс. вон или 29 долларов в месяц. Об этом 26 марта сообщили в министерстве обороны и министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий. Если военнослужащий использует личный телефонный аппарат, то он может получить 25-процентную скидку. В случае использования бюджетного тарифа «альтыль фон» услуги связи будут обходиться ещё дешевле – от 9 долларов. Такой тариф представлен виртуальными операторами мобильной связи, арендующими линии у трёх основных компаний-операторов. Он предусматривает ограниченный перечень услуг - безлимитные разговоры и обмен смс-сообщениями. В южнокорейской армии с апреля прошлого года в экспериментальном режиме было разрешено использование телефона в свободное время. Ранее неоднократно говорилось о необходимости введения специального тарифа для военнослужащих, учитывающего их потребности и особенности военной службы. Между тем, в некоторых кругах указывается, что вышеуказанный льготный тариф всё же является неоправданно дорогим, учитывая, что военнослужащие могут пользоваться телефоном максимум четыре часа в сутки.