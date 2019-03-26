В РК усугубляется поляризация по возможностям в приобретении жилья

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В Сеуле оказалась самая большая по стране разница в ощущении стоимости жилья между представителями обеспеченных и малоимущих слоёв населения. Отмечается, что малоимущим семьям для приобретения жилья, относящегося к 20% наиболее дешёвой недвижимости, понадобится копить средства в течение 21 года, при этом, не тратя ни копейки. У представителей 20% наиболее обеспеченных слоёв населения на покупку наиболее дорогостоящего жилья в среднем уйдёт 14,6 года. При этом подразумевается отсутствие других трат. Таким образом, разница в показателях достигла максимальной с декабря 2008 года отметки в 6,4 года.