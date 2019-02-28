Суд Испании: Один из участников нападения на посольство КНДР в Мадриде контактировал с ФБР

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Национальная судебная коллегия Испании подтвердила во вторник факт налёта на посольство КНДР в Мадриде, имевшего место 22 февраля. Как сообщили в суде, один из десяти участников нападения, проживающий в США гражданин Мексики по имени Адриан Хон Чан, через пять дней после нападения предоставил ФБР информацию, связанную с инцидентом в посольстве, в том числе аудио- и видеозаписи. Именно он, по версии следствия, руководил налётом. Между тем, сам Адриан Хон Чан утверждал, что осуществил налёт по собственной воле. В группе нападавших были граждане РК и США, которые находились в посольстве несколько часов, после чего покинули его, унеся два компьютера, два жёстких диска, флеш-накопители и мобильный телефон. Предполагается, что до нападения Адриан Хон Чан контактировал с неустановленным сотрудником посольства. Между тем, в госдепартаменте США категорически опровергли причастность к захвату посольства КНДР в Испании. Как заявил во вторник представитель госдепартамента Роберт Палладино, США всегда призывают к защите посольств и дипломатических миссий по всему миру.