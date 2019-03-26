Samsung Electronics прогнозирует возможность ухудшения своих показателей

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26 марта южнокорейская компания Samsung Electronics, на которую приходится 30% всей оперативной прибыли предприятий, акции которых учитываются основным индексом Корейской биржи KOSPI, сообщила о предстоящем ухудшении показателей. Компания впервые заранее объявляет о подобной ситуации, объясняя её уменьшением спроса и цен на полупроводники, которые являются одним из основных видов продукции Samsung Electronics. В первом квартале прошлого года оперативная прибыль Samsung Electronics составила 13 млрд 700 млн долларов. Однако в первом квартале этого года показатель может составить лишь 40% прошлогоднего показателя.