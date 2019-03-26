Американские эксперты за последовательность в северокорейской политике США

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26 марта Комитет Сената США по международным отношениям провёл слушания по северокорейской политике Вашингтона после второго северокорейско-американского саммита в Ханое. Как заявил их участник, аналитик центра стратегических и международных исследований Виктор Чха, действия северокорейской стороны в Ханое показывают, что Пхеньян не изменил своей стратегии ведения переговоров. Он добавил, что, возможно, Дональд Трамп чувствует ограниченность внешней политики по КНДР, в основе которой дружба между лидерами двух стран. Бывшая исполняющая обязанности помощника министра обороны по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона при администрации Барака Обамы Келли Максамен подчеркнула важность формирования единой и последовательной стратегии по вопросам безопасности, поддерживаемой как президентом, так и всеми членами его команды. Председатель подкомитета по делам Восточно-Тихоокеанского региона Сената США Кори Гаднер подверг критике недавнее высказывание Дональда Трампа в Twitter, в котором он отменил ещё не озвученные дополнительные санкции против КНДР. В комитете Сената по международным делам выразили опасения по поводу постоянных изменений северокорейской политики Вашингтона. В госдепартаменте заявили о необходимости санкционного давления на Пхеньян до полной денуклеаризации.