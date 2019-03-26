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Потребительские настроения в РК улучшились, однако прогнозы относительно цен на жильё оказались худшими с начала сбора статистики. Как сообщили в пятницу в Банке Кореи, индекс потребительских настроений составил в марте 99,8 пункта. Это на 0,3 пункта выше, чем в предыдущем месяце. Если отметка превышает сто пунктов, это указывает на оптимистичное отношение жителей страны к своему будущему и будущему экономики. Показатель ниже ста пунктов свидетельствует об обратном. Данная отметка растёт четыре месяца подряд, начиная с декабря. Между тем, индекс ожиданий относительно стоимости жилья снизился на 1 пункт до 83 пунктов. Если отметка ниже 100 пунктов, это свидетельствует о том, что через год цены на жильё снизятся.