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Наука

На территории РК вновь высокая концентрация микропыли

Write: 2019-03-27 10:39:33Update: 2019-03-27 10:49:28

На территории РК вновь высокая концентрация микропыли

Photo : YONHAP News

В среду на большей части территории РК наблюдается высокая концентрация микропыли. В Национальном центре по изучению окружающей среды сообщили, что из-за дополнительного попадания в страну загрязняющих веществ высокий уровень микропыли фиксируется практически по всей стране, за исключением острова Чечжудо и южного побережья. В 8 часов утра мэрия Сеула опубликовала предупреждение о высокой концентрации в атмосфере твёрдых частиц диаметром менее 2,5 микрометров (PM2,5). Предупреждения публикуются, если концентрация микропыли превышает 75 микрограмм на кубометр более двух часов. 
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