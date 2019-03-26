В японских школьных учебниках усилены территориальные притязания на острова Токто

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26 марта японское правительство одобрило учебники для школ первой ступени, в которых усилен акцент на том, что южнокорейские острова Токто принадлежат Японии. В 10 из 12 одобренных учебников по обществоведению, которые начнут применяться в школах со следующего года, утверждается, что острова Токто – это японская территория. В частности, в учебниках, предназначенных для пятых и шестых классов, говорится, что РК оккупирует эти острова. В четырёх из шести учебников для третьего и четвёртого класса острова Токто обозначены их японским названием Такэсима. 26 марта посол Японии Ясумаса Нагаминэ был вызван в МИД РК. Ему выражен протест по поводу позиции Токио.