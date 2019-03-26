Южнокорейцы очень низко оценивают эффективность борьбы с микропылью

Photo : YONHAP News

8 из 10 южнокорейцев считают, что правительство не справляется с решением проблемы микропыли. На это указывают результаты исследования, проведённого телерадиокомпанией KBS с 14 по 18 марта среди 1.102 человек. Вышеуказанной позиции придерживаются 81,1% респондентов. Положительный ответ дали 13%. Высокий уровень отрицательного настроя выражен среди представителей всех возрастных категорий и профессиональных групп. При этом 68,4% респондентов выразили мнение, что ситуация с микропылью будет ухудшаться. Оптимистичными оказались только 6,4% опрошенных. 61,1% указали, что меры, принимаемые правительством во время ухудшения ситуации с микропылью, в том числе ограничение на использование автотранспорта и работу угольных электростанций, не приносят особого эффекта.