Правительство РК осудило новый виток территориальных притязаний Японии

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Правительство РК осудило новый виток территориальных притязаний Токио, выразившийся в выходе в Японии новых учебников истории, в которых корейские острова Токто в Восточном море обозначены как японская территория. Как заявил во вторник представитель МИД РК Ким Ин Чхоль, в новых учебниках «фигурируют неоправданные притязания на острова Токто. Они являются нашей исконной территорией с точки зрения истории, географии и международного права». Представитель МИД подчеркнул, что такие учебники «окажут негативное влияние на ориентированные в будущее отношения между двумя странами», поскольку они прививают школьникам неправильное понимание истории.