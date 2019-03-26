Ответственность за нападение на посольство КНДР в Мадриде взяла на себя организация Free Joseon

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Организация под названием Free Joseon, известная также под названием «Гражданская оборона Чхоллима», взяла на себя ответственность за нападение на посольство КНДР в Мадриде. На сайте организации, которая провозглашает своей целью смену власти в Пхеньяне, говорится, что она не считает происшествие в посольстве нападением. «Мы отреагировали на неотложную ситуацию. Нас пригласили в посольство, и, вопреки сообщениям, никто не был связан или избит. Ко всем сотрудникам посольства было проявлено уважение», - отмечается в сообщении. Группа также заявила, что северокорейско-американский саммит в Ханое «не имеет никакого отношения к этой операции», и правительства других стран о ней также ничего не знали. Организация Free Joseon подтвердила, что «поделилась определённой информацией огромной потенциальной ценности с ФБР на взаимосогласованных условиях конфиденциальности».