Компания SK Hynix построит в столичном регионе крупный промышленный комплекс

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Компания SK hynix – второй по величине южнокорейский производитель полупроводников – построит в столичном регионе крупный промышленный комплекс. Проект, в который планируется инвестировать 120 трлн вон (136 млрд долларов), одобрен в среду министерством промышленности, торговли и энергетики. Комплекс будет построен в городе Ёнине провинции Кёнгидо в 50 км к югу от Сеула. В его состав войдут четыре крупных завода и около 50-ти субподрядчиков, что будет способствовать развитию экономики региона в целом. Правительство планирует предоставить SK hynix всю необходимую поддержку, чтобы обеспечить своевременное освоение инвестиций. В свою очередь, компания SK hynix приветствовала решение правительства и обещала тесно сотрудничать с производителями комплектующих. В 2018 году доля полупроводников составила около 20% южнокорейского экспорта.