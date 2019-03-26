РК и Германия продолжают сотрудничество по военным каналам

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25 марта в Берлине состоялись рабочие переговоры представителей министерств обороны РК и Германии. Мероприятие было подготовлено немецкой стороной, согласно договорённости, достигнутой в ходе 12-го двустороннего рабочего заседания по вопросам обороной политики, которое состоялось в ноябре прошлого года в Сеуле. Делегацию РК возглавил начальник отдела международной политики министерства обороны Ли Гён Гу. Он рассказал об усилиях РК по налаживанию режима мира на Корейском полуострове. Немецкую сторону представлял заместитель начальника отдела политики в области обороны и безопасности военного ведомства Вольфганг Оль, который представил точку зрения по межкорейскому военному соглашению. В министерстве обороны РК сообщили, что представители Бундесвера поделились с южнокорейской стороной опытом налаживания доверия в военной сфере и поддержания военного контроля в годы холодной войны.