DMZ может быть открыта для гражданских лиц

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Правительство РК продвигает проект создания на территории демилитаризованной зоны (DMZ) на межкорейской границе экскурсионной тропы «Пхёнхва тулле киль». Об этом стало известно журналистам телерадиокомпании KBS. То есть, гражданским лицам будет открыт доступ к DMZ, которая прежде была закрыта. Проект подразумевает создание трёх маршрутов. Западный путь будет пролегать от города Пхачжу провинции Кёнгидо через горы Торасан до деревни Тэсондон в демилитаризованной зоне. Восточный путь планируется проложить от уезда Косон-гун провинции Кёнгидо до наблюдательного пункта 717, с которого открывается вид на северокорейские горы Кымгансан. Путь по центральному направлению соединит место Пэкмагочжи в уезде Чхольвон-гун, где произошла одноимённая битва, и возвышенность Хвасальмори, где проходила крупнейшая битва Корейской войны. После открытия «Пхёнхва тулле киль» пройтись по вышеуказанным маршрутам можно будет по предварительной записи в интернете. В каждую группу будут входить до 20 человек в сопровождении профессионального гида. Правительство сформировало специальную рабочую группу по этому проекту, которая действует под руководством управления администрации президента по национальной безопасности. Запланированы соответствующие консультации с представителями командования сил ООН и КНДР. Согласно Пханмунчжомской декларации от 27 апреля прошлого года, лидеры Юга и Севера договорились сформировать в DMZ зону мира.