В прошлом году услугами авиатранспорта воспользовалось рекордное количество южнокорейцев

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В прошлом году услугами авиатранспорта воспользовались 117 млн 530 тыс. южнокорейцев, что является максимальной отметкой за всю историю ведения соответствующей статистики. Как сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта РК, это на 7,5% больше в годовом исчислении. Уровень задержек рейсов на внутренних маршрутах составил 13,4%. Это на 1,5% больше, чем в предыдущем году, что объясняется наличием задержек на рейсах с пересадками, к примеру, по направлению на остров Чэчжудо. На международных рейсах показатель снизился на 0,3%, составив 5,6%. Корейское агентство по правам потребителей зафиксировало 1.437 случаев обращений об ущербе, связанном с работой авиакомпаний. Отметка выросла на 14,9%. Наименьшее количество таких обращений касается компаний Air Busan, Korean Air, Asiana.