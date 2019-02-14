Роберт Абрамс: Деятельность КНДР в области ядерного оружия и ракет несовместима с денуклеаризацией

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Деятельность КНДР в области ядерного оружия и ракет несовместима с денуклеаризацией. Об этом заявил командующий американскими войсками на Корейском полуострове, генерал Роберт Абрамс, выступая в среду на слушаниях в Комитете по вооружённым силам Палаты представителей Конгресса США. Он напомнил, что, невзирая на любые трудности, южнокорейско-американский альянс укрепляется. Отметив отсутствие проверяемых изменений в военных возможностях северокорейской стороны, Роберт Абрамс признал, что напряжённость на Корейском полуострове снизилась. Он подчеркнул важную роль двух военных объектов США на юге Корейского полуострова – главного командного пункта боевыми операциями в городе Соннаме провинции Кёнгидо и авиабазы в городе Кунсане провинции Чолла-Пукто. Роберт Абрамс выразил обеспокоенность их судьбой из-за сокращения военного бюджета ради строительства стены на границе между США и Мексикой.