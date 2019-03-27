Майкл Помпео: КНДР пока не сделала «решающий шаг» к свёртыванию своих ядерных и ракетных программ

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КНДР пока не сделала «решающий шаг» к свёртыванию своих ядерных и ракетных программ. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в среду на слушаниях в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Он одновременно отметил, что приостановка Пхеньяном ядерных и ракетных испытаний с конца 2017 года - «хорошая вещь», которая снижает напряжённость в регионе. Помпео напомнил, что продолжает с оптимизмом смотреть на перспективы денуклеаризации Корейского полуострова. Он в очередной раз выразил надежду на то, что переговоры с Пхеньяном приведут к достижению «правильного результата». В случае успеха переговоров северокорейцев ждёт «светлое будущее»,- подчеркнул госсекретарь США.