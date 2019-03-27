Акционеры Korean Air проголосовали против переназначения Чо Ян Хо главой компании

Председатель Hanjin Group Чо Ян Хо лишился поста председателя совета директоров компании Korean Air. Такое решение принято на состоявшемся 27 марта собрании акционеров национального авиаперевозчика. Чо Ян Хо поддержали 64% акционеров, в то время как для того, чтобы сохранить за собой должность председателя совета директоров, он должен был набрать не менее чем две трети голосов. 70-летний Чо Ян Хо осуществлял контроль над Korean Air с 1999 года, получив пост главы компании от своего отца и основателя Hanjin Group Чо Чжун Хуна. Акционеры проголосовали за лишение главы конгломерата прав управления впервые после того, как Национальная пенсионная служба, крупнейший институциональный инвестор РК, приняла в июле прошлого года stewardship code. Под ним подразумевается набор руководящих принципов, направленных на то, чтобы институциональные инвесторы активно участвовали в корпоративном управлении с целью продвижения интересов акционеров. Национальная пенсионная служба, являющаяся вторым по величине акционером авиакомпании с долей в 11,56%, сыграла ключевую роль в лишении Чо Ян Хо должности главы Korean Air. В качестве причины был назван тот факт, что Чо Ян Хо нанёс вред корпоративной ценности и правам акционеров после того, как ему были предъявлены обвинения в растрате средств компании на сумму 23,7 млн долларов.