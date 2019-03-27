Главы правительств РК и Китая обсудили меры борьбы против микропыли

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Премьер-министр РК Ли Нак Ён и премьер госсовета Китая Ли Кэцян встретились в среду в городе Боао провинции Хайнань, обсудив вопросы сотрудничества в борьбе с микропылью. Они разделили точку зрения, что загрязнение воздуха, включая микропыль, является актуальной проблемой для обеих стран, приняв решение активизировать совместные усилия для её решения. Ли Нак Ён высоко оценил роль и усилия Китая в защите глобальной окружающей среды, предложив Пекину сотрудничать в проведении совместных исследований причин возникновения микропыли и принятии совместных контрмер. В свою очередь, Ли Кэцян выразил надежду на успех двустороннего сотрудничества в исследованиях, производстве экологически чистой продукции, торговле и инвестициях. Встреча состоялась в преддверии Боаоского Азиатского Форума, который проходит 28-29 марта. Это была первая встреча премьер-министров двух стран с июня 2016 года.