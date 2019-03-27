Средняя стоимость имущества высокопоставленных чиновников в РК – 1 млн долларов

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По состоянию на 31 декабря 2018 года имущество высокопоставленного должностного лица в РК оценивается в среднем в 1 млрд 209 млн вон или примерно 1 млн 61 тыс. долларов. Об этом сообщили в правительственном комитете по моральным нормам госслужащих, который подвёл итоги анализа деклараций об имущественном состоянии и доходах 1.873 госслужащих высокого ранга. К ним относятся главы правительственных учреждений и смежных ведомств, местных администраций, депутаты Национального собрания, местных законодательных собраний, ректоры государственных университетов и руководители департаментов образования. В прошлом году стоимость имущества 72% госслужащих высокого ранга увеличилась. Так, стоимость имущества президента РК Мун Чжэ Ина составила 1 млн. 756 тыс. долларов. Это на 114 тыс. долларов больше, чем год назад, что вызвано ростом размеров банковских вкладов. Самая высокая стоимость имущества у главы стоматологической клиники больницы Сеульского госуниверситета Хо Сон Чжу. Он декларировал имущество на сумму 18 млн 440 тыс. долларов. Минимальное среди высокопоставленных госслужащих состояние у министра по делам женщин и семьи Чин Сон Ми. Она имеет долги на сумму 1 млн. 217 тыс. долларов.