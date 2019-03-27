Seoul Motor show-2019 пройдёт с 29 марта по 7 апреля

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С 29 марта по 7 апреля в Корейском международном выставочном центре KINTEX в городе Кояне провинции Кёнгидо состоится XII Сеульский международный автосалон Seoul Motor show. Как сообщили в оргкомитете мероприятия, в нём примут участие порядка 200 компаний, в том числе, 6 южнокорейских и 15 зарубежных производителей автомобилей. Они представят 154 модели машин различного назначения. Будут представлены также автозапчасти, средства ухода за автомобилями, оборудование для мойки, моторные масла и смазки. Seoul Motor Show является единственным в стране международным автосалоном, признанным Международной организацией производителей автомобилей (OICA). Мероприятие проводится раз в два года, начиная с 1995 года.