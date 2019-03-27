1 апреля в РК вступит в силу запрет на использование одноразовых полиэтиленовых пакетов

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С первого апреля в крупных розничных сетях РК вводится запрет на использование одноразовых пластиковых пакетов в рамках усилий правительства по сокращению отходов и сохранению окружающей среды. По сообщению министерства экологии, предлагать покупателям одноразовые пластиковые пакеты будет запрещено примерно в 2 тыс. крупных супермаркетов мелкооптовой торговли и в 11 тыс. супермаркетов с торговой площадью более 165 квадратных метров. Нарушители запрета могут быть подвергнуты штрафу на сумму до 3 млн вон или около 2.640 долларов. Однако пластиковые пакеты для влажных товаров, таких как мясные и рыбные продукты, неочищенные овощи и мороженое, будут разрешены. Запрет на одноразовые пластиковые пакеты был объявлен в конце прошлого года с трёхмесячной отсрочкой вступления в силу.